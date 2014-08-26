Казахстан прекращает производство украинских автомобилей

Группа автомобильных компаний Allur Auto - производитель и официальный дистрибутор украинских автомобилей ZAZ Chance (аналог украинского ZAZ Lanos), останавливает производство автомобилей ZAZ в связи с введением новых норм технического регламента, а также из-за нестабильной ситуации на территории Украины.

Как сообщила пресс-служба компании, с 1 января 2015 года вступают в силу новые нормы технического регламента Таможенного союза, в связи с чем последний машинокомплект отечественного автомобиля будет собран в конце третьего квартала 2014 года.

Вместе с тем, в пресс-службе отметили, что запасные части на автомобили будут поставляться из Украины до тех пор, пока на них будет спрос.

В сообщении сказано, что специалисты, задействованные на производстве автомобилей Chance, будут перемещены на участки производства SsangYong и Peugeot.

«Сейчас компания AllurAuto проводит финальные переговоры с альтернативным ZAZ брендом в том же ценовом сегменте. Когда будет возможность озвучить нового партнёра, мы непременно это сделаем. Сейчас мы ограничены соглашением о конфиденциальности», - цитирует пресс-служба президента ГК AllurGroup Андрея Лаврентьева.

Как сообщал УНИАН, крупнейший производитель легковых автомобилей в Украине Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) (Запорожье) практически остановил производство автомобилей и автобусной техники из-за девальвации гривни и войны на востоке Украины.

Ранее ЗАЗ перешел на трехдневную рабочую неделю.