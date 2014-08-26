У Яценюка обещают ускорить доставку техники в зону АТО

Кабинет министров Украины упростил процедуры закупки нового вооружения, передачи его в зону антитеррористической операции, а также проведения ремонта и модернизации уже имеющейся в зоне АТО техники.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и СМИ Секретариата Кабмина, соответствующее решение было принято на срочном заседании правительства сегодня, 26 августа.

Согласно сообщению, Кабмин принял решение передавать вооружение и военную технику со складов Минобороны для нужд армии и Национальной гвардии в течение 48 часов с момента заявки от руководства АТО. Кроме того, ремонт и модернизацию техники 3-4 категории, принадлежащей Минобороны, будут осуществлять на предприятиях госконцерна «Укроборонпром» без дополнительных согласований.

Также Минобороны и Нацгвардии предписано выкупить всю технику, которая находится на складах «Укроборонпрома», и доставить ее в зону АТО. Это решение касается и закупки новых вертолетов, которые будут немедленно отправлены в зону АТО, сообщили в правительстве.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров Украины обнародовал решение о выделении из резервного фонда Государственного бюджета 9,1 млрд грн на нужды Вооруженных сил, Министерства внутренних дел и ряда других министерств и ведомств, принимающих непосредственное участие в проведении и обеспечении антитеррористической операции на востоке Украины.

Согласно распоряжению №768, опубликованному на сайте правительства, из общей суммы Министерству обороны выделено 5,9 млрд грн, МВД – 2 млрд грн, Главному управлению разведки Минобороны – 70 млн грн, Мининфраструктуры – 14,7 млн грн, СБУ – 179,1 млн грн, Госпогранслужбе – 713,9 млн грн, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям – 53,5 млн грн, Службе внешней разведки – 20 млн грн, Госслужбе спецсвязи и защиты информации – 19,9 млн грн.