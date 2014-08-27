Луганский машиностроительный завод вывозят в Россию
Всех сотрудников завода также решено было эвакуировать в РФ
Луганский машиностроительный завод переносит свое производство в Россию. Предприятие прекратит свою работу в Украине и возобновит ее в Чувашии, сообщают российские Vesti.ru.
Согласно сообщению, на такие меры руководство завода решилось после того, как цеха были практически полностью разрушены в результате артобстрелов.
В настоящее время рабочие демонтируют уцелевшее оборудование.
После того, как оно будет доставлено в Россию, производство заработает на новом месте.
Всех сотрудников завода также решено было эвакуировать в Россию.
Планируется, что уже в пятницу будет подключено оборудование для высокоточной металлообработки. Сейчас в Чувашии оборудуют столовую для трудового коллектива и готовят для них жилые помещения.
Как сообщал УНИАН, террористы вместе с российскими военными продолжают загружать и вывозить из Луганской и Донецкой областей высокоточное оборудование военных заводов.
Об этом 26 августа сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
По его словам, в частности, из Луганска вывозится оборудование завода “Электронмашстрой”, из Краснодона - оборудование завода “Юность”, из Донецка - оборудование завода “Точмаш”.
23 августа Лысенко заявил, что в грузовики, которые зашли под видом гуманитарной помощи из России, загружают оборудование военного завода ”Топаз” и Луганского патронного завода.
Также в Министерстве обороны заявили, что российский «гуманитарный конвой» ограбил стратегические заводы Украины.
В медиа-центре сообщили, что под видом “гуманитарной миссии” вывозят из одного из филиалов завода «Мотор Сич», который изготовляет комплектующие к двигателям вертолетов, оборудование, которое производится только в Украине.