Луганский машиностроительный завод вывозят в Россию

Луганский машиностроительный завод переносит свое производство в Россию. Предприятие прекратит свою работу в Украине и возобновит ее в Чувашии, сообщают российские Vesti.ru.

Согласно сообщению, на такие меры руководство завода решилось после того, как цеха были практически полностью разрушены в результате артобстрелов.

В настоящее время рабочие демонтируют уцелевшее оборудование.

После того, как оно будет доставлено в Россию, производство заработает на новом месте.

Всех сотрудников завода также решено было эвакуировать в Россию.

Планируется, что уже в пятницу будет подключено оборудование для высокоточной металлообработки. Сейчас в Чувашии оборудуют столовую для трудового коллектива и готовят для них жилые помещения.

Как сообщал УНИАН, террористы вместе с российскими военными продолжают загружать и вывозить из Луганской и Донецкой областей высокоточное оборудование военных заводов.

Об этом 26 августа сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, в частности, из Луганска вывозится оборудование завода “Электронмашстрой”, из Краснодона - оборудование завода “Юность”, из Донецка - оборудование завода “Точмаш”.

23 августа Лысенко заявил, что в грузовики, которые зашли под видом гуманитарной помощи из России, загружают оборудование военного завода ”Топаз” и Луганского патронного завода.

Также в Министерстве обороны заявили, что российский «гуманитарный конвой» ограбил стратегические заводы Украины.

В медиа-центре сообщили, что под видом “гуманитарной миссии” вывозят из одного из филиалов завода «Мотор Сич», который изготовляет комплектующие к двигателям вертолетов, оборудование, которое производится только в Украине.