Россия хочет переманить на свои авиазаводы украинских специалистов

Заместитель министра промышленности и торговли России Юрий Слюсарь заявляет о том, что в связи с ростом потребностей авиационной промышленности РФ в новых кадрах министерство подготовило специальную программу, связанную с адаптацией ищущих работу квалифицированных работников из Украины на российских предприятиях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«У нас есть программа для работников авиационной промышленности Украины, готовых приехать в Россию. Программа подразумевает социальную адаптацию, предоставление жилья и решение вопросов гражданства», - сказал Слюсарь.

В сообщении отмечается, что парк вертолетной техники в южных регионах России за последнее десятилетие показал резкий рост и продолжает уверенно расти. Интересы как военных, так и гражданских эксплуатантов требуют увеличения промышленных мощностей по обслуживанию этой высокотехнологичной продукции. Запланировано строительство дополнительного завода по ремонту вертолетной техники и завода по производству вертолетных лопастей из композитных материалов.

Учитывая, что новым предприятиям потребуются сотни высококвалифицированных сотрудников, Минпромторг РФ подготовил специальную программу по трудовой миграции работников из Украины, которая входит в число стран с развитой авиапромышленностью. Им будет предложена работа по специальности на новых российских заводах.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия за 1,5-2,5 года сможет отказаться от сотрудничества с Украиной в сфере производства оружия, но выразил надежду, что этого не произойдет.

Однако уже 14 мая Путин потребовал от правительства РФ отказаться от кооперации с иностранными партнерами при производстве оружия и военной техники, чтобы «не зависеть ни по одному из направлений переоснащения армии и флота на новую систему вооружений».

14 августа Министерство промышленности и торговли России завершило формирование программы по импортозамещению комплектующих украинского производства для производства техники военного назначения. По прогнозам ведомства, полностью отказаться от импорта оборонно-промышленный комплекс России сможет к 2017 году. До этого времени альтернативу поставкам из Украины обеспечат страны Таможенного союза и Китай.

«Программа импортозамещения дает шанс для глобальной модернизации всего машиностроительного комплекса России. Задачи поставлены, цели определены, ресурсы выделены, реализация программы началась. По украинским комплектующим реально обеспечить полное замещение к концу 2016 – началу 2017 году», - сказал тогда министр Слюсарь.

Россия в марте, поправ все международные договора, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, посылая туда вооруженных террористов.

Вследствие этого США, Евросоюз, Канада, Япония и другие страны ввели санкции против РФ.