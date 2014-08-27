СНБО: Из-за военных действий остановились все химические и коксохимические предприятия Донбасса
17:51, 27 августа 2014Промышленность
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В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе из-за военных действий остановлены все предприятия коксохимической и химической отрасли.
Остановились все химические предприятия / pauluskp.livejournal.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеЛуганский машиностроительный завод вывозят в Россию«По состоянию на сегодня в результате боевых действий террористов и российских наемников в зоне проведения АТО остановлены все предприятия коксохимической и химической отрасли Донбасса», - заявил он.
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