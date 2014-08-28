Горняков шахты Засядько удалось вывести на поверхность

Заблокированных на шахте им. Засядько горняков вывели на поверхность.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

«Сегодня в результате повреждения высоковольтного кабеля, питающего шахту им. Засядько в Донецке, угольное предприятие было обесточено. В результате этого 104 горняка оказались заблокированы под землей. Все они оперативно были выведены на поверхность», - идет речь в сообщении.

Согласно сообщению, сейчас на угольном предприятии идут восстановительные работы.

Как сообщал УНИАН, ранее в ДТЭК, в структуру которой входит шахта им. Засядько, сообщили, что из-за боевых действий обесточена шахта им. Засядько и под землей оказалось 300 горняков.