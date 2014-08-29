В Киеве в ноябре проведут международный промышленный форум

Кабинет министров Украины поручил провести в ноябре 2014 года в Киеве XIII международный промышленный форум.

Соответствующее распоряжение от 27 августа опубликовано на Правительственном портале.

"Министерству промышленной политики, Министерству экономического развития и торговли, Министерству инфраструктуры, Министерству энергетики и угольной промышленности, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, областным, Киевской городской госадминистрациям привлечь к участию в Форуме предприятия и организации, относящиеся к сфере их управления, Национальной академии наук - предприятия и организации, отнесенные к ее ведению, Государственному концерну "Укроборонпром" - предприятия, находящиеся в его управлении", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел необходимо принять меры к своевременному оформлению виз для въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства - участникам и посетителям Форума; обеспечить информирование зарубежных деловых кругов о проведении Форума.

Читайте такжеСпад промпроизводства в Украине за месяц ускорился до 12,1%

Государственному комитету телевидения и радиовещания поручено способствовать освещению в государственных средствах массовой информации мероприятий, связанных с организацией и проведением Форума.