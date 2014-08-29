Фонд госимущества вернул на доработку план санации «Сумыхимпрома»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) вернул на доработку план санации одного из крупнейших в Украине предприятий химической отрасли «Сумыхимпром», предоставленный по требованию Фонда управляющим санацией общества, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ

Как заявляют в Фонде госимущества, анализ плана санации установил, что данный документ не согласован с кредиторами должника, как того требует законодательство, а меры по восстановлению платежеспособности должника имеют декларативный характер и рассчитаны на 17 лет.

«ФГИУ не может согласовать заведомо декларативный и неэффективный план санации, который не будет способствовать налаживанию работы предприятия и его развития», - отметили в пресс-службе Фонда.

Как отмечают в ФГИУ, план санации является необходимым условием возобновления эффективной финансово-хозяйственной деятельности «Сумыхимпрома», а затем и погашения его кредиторской задолженности, которая достигает 1,4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, ранее ФГИУ подготовил обращение к членам комитета кредиторов «Сумыхимпром» с требованием немедленно принять решение о замене управляющего санацией предприятия.

В Фонде отмечали, что управляющим санацией продолжает игнорировать нормы украинского законодательства по вопросам банкротства, и общество до сих пор не имеет плана санации.

В частности, процедура санации общества были введена еще в октябре 2012 года, однако, несмотря на все установленные законодательством сроки и неоднократные обращения Фонда, управляющим санацией «Сумыхимпром» на согласование в Фонд план санации так и не был предоставлен.

Справка УНИАН. 24 октября 2011 г. относительно ПАО «Сумыхимпром» было возбуждено производство о банкротстве, после чего 100% акций общества были переданы ФГИУ, а в октябре 2012 г. была введена процедура санации общества.

«Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.