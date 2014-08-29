Газ для промышленности дорожает еще на 3%

Находящаяся в стадии ликвидации Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), с 1 сентября повышает предельную цену на газ для промышленных потребителей, а также для государственных учреждений, на 3% - до 4 874 грн тыс. кубометров с 4 724 грн за тыс. кубометров.

Соответствующее решение закреплено постановлением комиссии от 27 августа 2014 года.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ 1 мая 2014 года в связи с колебаниями курса гривни к доллару повысила предельную цену на газ для промышленных потребителей, а также для государственных учреждений на 17,5% - до 4 724 грн за тыс. кубометров с 4 020 грн за тысячу кубометров.

С 1 апреля 2014 года предельная цена на газ для промышленных потребителей была увеличена на 29% - до 4 020 грн за тысячу кубометров.

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27 августа 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указы о ликвидации Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭ), и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), а также создании на их базе единой госструктуры.

Новосозданный регулятор - Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласно указу президента, возглавил Владимир Демчишин. Состав комиссии будет состоять из 6 членов. Среди них Владимир Евдокимов, Руслан Машляковский, Андрей Герус, Андрей Ткаченко, Валерий Тарасюк и Юлия Ковалив.

При этом Кабинету министров Украины поручено в двухмесячный срок решить вопрос передачи НКРЭКУ соответствующих бюджетных поступлений и вопрос о размещении комиссии.