«Донецксталь-метзавод» полностью остановил производство

Крупный украинский производитель металлопродукции «Донецксталь – металлургический завод», входящий в группу «Донецксталь», 28 августа остановил выплавку чугуна на доменной печи №2 в связи с опустошением складов с запасами сырья, сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия.

Ранее, 30 июля, из-за проблем с поставками сырья вследствие боевых действий на востоке Украины была остановлена печь №1.

Согласно сообщению, доменные печи остановлены в специальном режиме, что при накоплении достаточного количества сырья позволит оперативно запустить их в работу.

Для устранения проблем, возникших с сырьевым обеспечением, руководство завода приняло следующее решение: доставка окатышей будет осуществляться железнодорожным транспортом до станции Демитров (находится в 60 км от Донецка), где будет производиться их перегрузка в автомобильный транспорт с последующей доставкой на ДМЗ. В настоящее время заключаются договоры на предоставление соответствующих услуг.

Читайте такжеЗапорожский автозавод перевели на на «трехдневку»

Также сообщается, что первая партия окатышей (около 2,7 тыс. тонн) уже находится в Демитрове. При этом для возобновления работы одной из доменных печей (ориентировочно №1) необходимо 24 тыс. тонн окатышей.

Как сообщал УНИАН, с 15 апреля на Донбассе проводится антитеррористическая операция против боевиков, вооружаемых и финансируемых Россией, которые захватывают заложников, обстреливают жилые кварталы, а также уничтожают инфраструктуру городов Донецкой и Луганской областей. В начале июля украинские силовики освободили от террористов несколько городов региона, при этом военные продолжают вести операцию до полной очистки Донбасса от боевиков.

18 августа горно-металлургическая группа «Метинвест» заявила об остановке своих четырех предприятий, расположенных в Донецкой области, из-за повреждения линий электропередач в результате артиллерийского обстрела. В частности, была полностью остановлена работа на Енакиевском металлургическом заводе, Енакиевском коксохимпроме и Харцызском трубном заводе. Также обесточенным остается Авдеевский коксохимический завод.

Читайте такжеВ Донецке приостановил работу крупнейший производитель бытовой техники «Норд»

Кроме того, с 28 августа остановлен Алчевский меткомбинат из-за отсутствия электроснабжения.

Справка УНИАН. «Донецксталь» - металлургический завод» создан в 2002 году на базе доменного и мартеновского цехов Донецкого металлургического завода.

«Донецксталь» - металлургический завод» входит в группу «Донецксталь», подконтрольную бизнесмену Виктору Нусенкису, которая является одним из крупнейших производителей коммерческого высококачественного концентрата коксующегося угля, кокса и металлопродукции.

"Донецксталь-метзавод" в 2013 году снизил чистую прибыль в 5,7 раза по сравнению с 2012 годом – до 79 млн грн с 449,6 млн грн.