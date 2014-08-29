Электроэнергия для промышленности подорожала еще на 4%

Находящаяся в стадии ликвидации Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила розничные тарифы на электроэнергию для энергоснабжающих предприятий на сентябрь на 4%.

Об этом говорится в постановлении НКРЭ от 27 августа 2014 года.

Согласно принятому решению, тариф на электроэнергию для потребителей первого класса напряжения (35 кВ и выше) в сентябре увеличится до 96,91 коп. за кВт/ч с 93,18 коп., а для потребителей второго класса напряжения (меньше 35 кВ) — до 123,35 коп. за кВт/ч с 118,61 коп.

Как сообщал УНИАН, тариф на электроэнергию для потребителей первого класса напряжения (35 кВ и выше) в июле увеличился до 93,18 коп. за кВт/ч с 89,09 коп. в июне, а для потребителей второго класса напряжения (меньше 35 кВ) — до 118,61 коп. за кВт/ч с 113,39 коп.

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27 августа 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указы о ликвидации Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭ), и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), а также создании на их базе единой госструктуры.

Новосозданный регулятор - Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), согласно указу президента, возглавил Владимир Демчишин. Состав комиссии будет состоять из 6 членов. Среди них Владимир Евдокимов, Руслан Машляковский, Андрей Герус, Андрей Ткаченко, Валерий Тарасюк и Юлия Ковалив.

При этом Кабинету министров Украины поручено в двухмесячный срок решить вопрос передачи НКРЭКУ соответствующих бюджетных поступлений и вопрос о размещении комиссии.