Предприятия "Укроборонпрома" переходят на трехсменный рабочий график

Соответствующее решение было принято руководством концерна после поручения президента Украины повысить эффективность производства предприятий-участников "Укроборонпрома" на 40%.

«Уже делается все необходимое для внедрения нового режима работы, все структурные подразделения разрабатывают графики дежурств, чтобы поддерживать постоянную работу предприятий. В нынешних условиях думать о том, что рабочее время заканчивается в 17.30, невозможно. И мы ежедневно тщательно отслеживаем работу концерна», - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Сергея Пинькаса.

По его словам, по результатам анализа хозяйственной деятельности некоторые руководители предприятий были уволены, а эффективность работы новых директоров тщательно контролируется.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины поручил Министерству обороны совместно с ГК "Укроборонпром" безотлагательно обеспечить проведение ремонта и модернизации вооружения и военной техники и их передачу Вооруженным силам за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.