Алюминий подорожал до максимума за 1,5 года

Биржевые цены на алюминий продолжают рост - за лето он составил почти 20%, передает ПРАЙМ.

Так, фьючерс на алюминий ближайшей поставки на Лондонской бирже металлов 1 сентября т.г. подорожал на 0,51% и торгуется на отметке 2107 долларов за тонну. Это - максимальное значение котировок с февраля 2013 года.

Читайте такжеУкраина в июле сократила производство стали почти на 12%Поддержку рынку алюминия оказывает запрет на экспорт необработанной руды, который в начале года ввела Индонезия.

Кроме того, поддержку ценам оказывает неплохая динамика по производственной активности в США.

Впрочем, по мнению аналитиков, в дальнейшем цены на алюминий, скорее всего, будут испытывать серьезное давление на фоне высоких геополитических рисков и нестабильности в мировой экономики, также спада экономической активности в Японии. Тем не менее, в краткосрочной перспективе позиции промышленного металла будут довольно устойчивыми.

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