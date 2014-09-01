Реализация промпродукции в Украине выросла почти на 6%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-июле 2014 года составил 674,499 млрд грн, что на 35,642 млрд грн, или на 5,6%, больше показателя за аналогичный период 2013 года, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую в отчетном периоде пришлось 67,6% всего объема реализации, составил 456,060 млрд грн, что на 7,3%, или на 31,223 млрд грн, больше, чем годом ранее.

Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (17,9% общего объема) составил 120,917 млрд грн, что на 4,4%, или на 5,538 млрд грн, меньше объема за аналогичный период прошлого года.

В добывающей промышленности и разработке карьеров (14% всего объема) объем реализации составил 94,079 млрд грн, что на 12,26%, или на 10,275 млрд грн, больше аналогичного прошлогоднего показателя.

Наибольший объем реализованной продукции приходится на Днепропетровскую область – 130,243 млрд грн, Донецкую область – 117,797 млрд грн, Полтавскую область – 44,332 млрд грн и Киев – 46,620 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, объем реализации промпродукции в январе-июне 2014 года составил 575,807 млрд грн, что на 27,404 млрд грн, или на 4,99%, больше показателя за аналогичный период 2013 года.

В 2013 году объем реализации промпродукции в Украине составил 1,109 трлн грн, что на 0,62% больше объема 2012 года.