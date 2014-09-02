Комиссия по вопросам приватизации выступает за возвращение Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа в госсобственность в начале сентября

Специальная контрольная комиссия Верховной Рады по вопросам приватизации выступает за возвращение в государственную собственность Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината, аренда которых заканчивается 5 сентября компанией Дмитрия Фирташа.

Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат, заместитель главы Специальной контрольной комиссии Павел Ризаненко.

«Мы (Комиссия – УНИАН), обращались ко всем органам исполнительной власти: к Кабмину, Фонду госимущества и Министерству экономического развития с просьбой не продлевать договоры аренды, срок которых заканчивается 5 сентября», - сказал Ризаненко, уточнив, что перед принятием решения комиссия специально выезжала на предприятие и изучала ситуацию.

Читайте такжеКонтроль структур Фирташа над важными отраслями несет риски для экономики - экспертКроме того, Спецкомиссия Рады, по словам Ризаненко, пришла к выводу, что нет смысла сдавать эти предприятия в аренду Фирташу, поскольку государство получает от аренды 10 миллионов долларов, тогда как они приносят 150 млн долл. чистой прибыли в год.

«Конечно, нужно возвращать, так как Фирташ кладет в карман 140 млн долл. чистой прибыли», - отметил депутат.

При этом Ризаненко подчеркнул, что возращение двух вышеупомянутых предприятий в госсобственность полностью законно, поскольку компания-арендатор была уведомлена о разрыве отношений заблаговременно – за три месяца до окончания срока аренды.

Читайте такжеСтруктуры Фирташа препятствуют передаче Вольногорского и Иршанского комбинатов государству«Это было сделано. Их об этом уведомили 5 июня», - добавил депутат, отметив, что после этого Фонд госимущества и Минэкономразвития должны были принять меры по обеспечению полной передачи предприятий государству. В частности, власть должна создать юридические лица - государственные предприятия и перевести туда персонал.

Ризаненко также сообщил, что во время президентства Виктора Януковича он лично требовал от органов власти передать Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК в госсобственность, однако на его запросы никто не реагировал.

«Я добивался, ездил, писал, переписывался с органами власти при Януковиче. Никакой реакции. Хотя и при новой власти все эти решения принимались со скрипом», - сказал он.

Читайте такжеПолитолог Небоженко: Фирташ 24 часа в сутки думает, как выжить, кому и сколько нужно дать, чтобы сбежатьКак сообщал УНИАН, ФГИ по поручению Кабмина в начале июня 2014 года уведомил компанию «Крымский титан» о намерении расторгнуть договоры аренды целостных имущественных комплексов Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината. Однако до сих пор Кабмин Яценюка так и не принял окончательного решения о судьбе вышеупомянутых предприятий.

Ранее правительство Тимошенко в 2008-2009 годах пыталось вернуть под контроль государства Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК, однако проиграло борьбу.

С приходом Януковича к власти Фирташ смог без проблем продлить аренду комбинатов.

В середине августа структуры Фирташа, в целях остановки возврата государству Вольногорского ГМК и Иршанского ГОКа, пытались незаконно продлить аренду. По информаци экс-министра промполитики Валерия Мазура, администрация предприятий заставляла рабочих ставить свои подписи под обращениями в органы власти, угрожая в противном случае уволить.

По мнению политолога Тараса Березовца, контроль структур Фирташа над предприятиями химической, титановой и энергетической промышленности Украины несет риски для отечественной экономики, поскольку реально все эти активы управляются Россией, которая ведет с Украиной открытую войну.

Справка УНИАН. Иршанский ГОК (Житомирская обл.) осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн в год.

Вольногорский ГМК (Днепропетровская обл.) ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.

Структуры Дмитрия Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.

Сейчас Фирташ находится под домашним арестом в Вене.