«Надра Украины» ищет инвесторов для разработки 15 месторождений

Национальная акционерная компания «Надра Украины» ищет инвесторов для разработки 15 нефтегазовых и титановых месторождений, спецразрешениями на пользование которыми обладают ее дочерние предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, на конкурс по привлечению инвестиций выставляются 12 нефтегазовых месторождений: Старо-Богородчанская площадь, Ортиницкая площадь, Вильховская площадь, Волосянская площадь («Западукргеология» Ивано-Франковская область); Северно-Котелевская площадь, Перевозовское месторождение («Миргороднефтегазразведка» Полтавская область); Котловская площадь, Млиивская площадь, Червоногорская площадь, Тунивская площадь, Архиповская зона структур («Черниговнафтогазгеология»).

Кроме этого, на конкурс выставляются 3 месторождения титановых руд: Краснореченское, Левобережное, Тростянецкое («Житомирбурразведка»).

Последний срок подачи конкурсных заявок претендентами – 18 сентября 2014 года.

Как сообщал УНИАН, компания «Надра Украины» рассчитывает на рост добычи углеводородов в Украине за счет привлечения инвесторов в совместные проекты геологоразведки и кредитов под государственные гарантии.

Государственная служба геологии и недр Украины в течение 2014-2015 гг. выставит на аукционы 18 специальных разрешений (лицензий) на недропользование для месторождений газа сланцевых толщ.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с указом президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.