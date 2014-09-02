Россия переписывает военную доктрину с акцентом на импортозамещение

Россия уточнит военную доктрину, которая была принята четыре года назад - в 2010 году, в виду вероятного расширения НАТО, проблемы с ПРО, а также ситуации в Украине и вокруг нее, передает РИА "Новости".

Читайте такжеНовые санкции Запада нанесут непоправимый ущерб экономике России - Кэмерон В уточненной военной доктрине будет отмечена необходимость импортозамещения в области вооружения, сообщил в интервью агентству заместитель секретаря Совета Безопасности России Михаил Попов.

Напомним, Минобороны России заявляло, что планирует на 95% избавиться от зависимости от поставок украинских комплектующих в течение 2,5 лет.

Читайте такжеПутин хочет делать оружие в России без иностранных партнеров«Жизнь показывает, что надежность наших некоторых западных партнеров - явление временное, и связано оно, к сожалению, очень тесно с политической конъюнктурой», — сказал Попов. По его словам, эффективное функционирование оборонной промышленности возможно в условиях технологической независимости России в области производства вооружения и специальной техники.

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