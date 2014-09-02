Депутаты разрешили поставлять в Украину оборонную продукцию без пошлин

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 231 народный депутат из 320 зарегистрированных в сессионном зале.

Статья 197 Налогового кодекса дополняется пунктом 197.23, согласно которому освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу в таможенном режиме импорта на таможенную территорию Украины продукции оборонного назначения, определенной таковой согласно пункту 9 статьи 1 Закона «О государственном оборонном заказе», во время проведения антитеррористической операции, действия чрезвычайного или военного положения, по таким товарным позициям УКТВЭД:

- 3601-3603 (ударные капсули, детонаторы, ракеты осветительные);

- 8710 (танки и бронемашины с вооружением или без вооружения, их части);

- включенные в группу 90 «Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, контрольные, измерительные, прецизионные; медицинские или хирургические; их части и принадлежности» (только для телескопических прицелов или других оптических устройств для оружия, если они не поставлены вместе с оружием, для которого они предназначены);

- включенные в группу 93 «Оружие и боеприпасы; их части и принадлежности», кроме товарных позиций 9303-9304, 9305 (предназначенных только для изделий товарных позиций 9303-9304), 96909 и 9307.

Действие закона не распространяется на продукцию оборонного назначения, которая ввозится под любыми таможенными режимами с территории государства, признанного в соответствии с законодательством Украины государством-оккупантом, или признанного согласно международному законодательству государством-агрессором, а также с территории государства, которое является стороной международного договора о коллективной безопасности или международного договора, имеет военную составляющую, если другой стороной такого международного договора (в том числе многостороннего) выступает государство-оккупант (агрессор) по отношению к Украине.

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Закон вступает в силу с даты официального опубликования и также распространяется на товары военного назначения, которые находились под таможенным контролем, но не были выпущены для свободного использования на территории Украины до вступления в силу данного закона, кроме подпадающих под определение пункта 2 этого закона.

Как отметил автор закона, народный депутат от "Батькивщины" Сергей Терехин, предлагается, в частности установить "освобождение как для импортного оружия, так и для производимого отечественными предприятиями".