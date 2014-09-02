КрАСЗ опровергает информацию о закрытии завода и переносе производства в Казахстан

Кременчугский автосборочный завод (Полтавская обл.) опровергает информацию о закрытии предприятия и переносе производства в Казахстан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил директор предприятия Николай Черныш.

По его словам, на протяжении последних дней во многих интернет- и печатных СМИ появилась информация о том, что якобы Кременчугский автосборочный завод прекращает свое существование и производство автомобилей переносится в Казахстан.

Черныш заявил, что опубликованная информация недостоверна и направлена на дискредитацию украинского производителя и является частью большой антиукраинской пропаганды.

Он подтвердил, что начиная со второго квартала 2014 г. ситуация на автомобильном рынке коренным образом изменилась, так как боевые действия на востоке Украины и аннексия Крыма привели к потере трех региональных рынков и ухудшению социально-экономической ситуации в стране в целом; девальвация национальной валюты вызвала существенный рост цен на автомобили; отмена законодательных актов по поддержке национальных производителей сделала украинские заводы неравными в конкурентной борьбе с импортерами.

«Вначале это привело к обвалу потребительского спроса на автомобили – рынок показал отрицательную динамику на уровне 70-80%. В конечном итоге к лету, на те же 70-80% упало и автомобильное производство.

При такой маленькой емкости авторынка (на уровне 5-6 тыс. ед.) и при отсутствии господдержки экономика внутреннего производства в Украине перестала быть конкурентной и рентабельной.

Руководством завода было принято решение временно приостановить производство автомобилей Geely, SsangYong на КрАСЗ. В настоящий момент они импортируются в Украину в готовом виде. Основную часть персонала, занятого в данном производстве, завод был вынужден сократить»,- сказал Черныш.

При этом он подчеркнул, что в настоящий момент производственные цехи используются для производства переоборудованных автомобилей и специальной техники. Ассортимент данной продукции достаточно широк – от промтоварных и хлебных фургонов до мусоровозов и автомобилей скорой медицинской помощи. В данном производстве задействовано более 100 сотрудников.

«Завод не имеет никаких совместных производственных программ с Казахстаном, оборудование завода не вывозилось. Производственные мощности находятся в полной готовности. Завод готов приступить к выпуску автомобилей, как только ситуация на автомобильном рынке и в экономике страны нормализуется», - отметил Черныш.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа Кременчугский автосборочный завод приостанавливил производство автомобилей. Ранее в єтом году КрАСЗ останавливал свою работу с 1 до 19 июня. На предприятии сообщали, что остановка была вызвана проблемами с комплектующими.

Справка УНИАН. Кременчугский автосборочный завод был основан в 1995 г.

Предприятие специализируется на крупноузловой сборке автомобилей, выполнении предпродажной подготовки, гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей. Предприятие входит в группу компаний "АИС".

Группа компаний «АИС» - один из лидеров украинского автомобильного рынка. Основной вид деятельности – продажа новых легковых, коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов.

КрАСЗ в 2013 году увеличил производство автомобилей в 2,7 раза — до 9049 шт.