Для трех индустриальных парков хотят привлечь более 5 млрд гривень инвестиций

Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) рассчитывает на привлечение 5,2 млрд грн инвестиций в реализацию проектов индустриальных парков Bionic Hill в Киеве, «Кривбасс» в Кривом Роге и IPark в Одесской области.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госинвестпроекта со ссылкой на директора департамента инвестиционной политики и регионального развития ведомства Василия Федюка.

«Ориентировочный объем инвестиций в эти парки составляет: 250 млн грн в «Кривбасс», более 500 млн грн в iPark, 4,45 млрд грн в Bionic Hill», - говорится в сообщении.

В Госинвестпроекте напомнили, что инновационный парк Bionic Hill планирует развивать сферы высоких технологий, энергоэффективности и энергосбережения, «Кривбасс» ориентирован на развитие кластеров машиностроения и строительной индустрии, а IPark будет работать в направлении перерабатывающей, приборостроительной, нефтехимической промышленности, автомобилестроения и робототехники. Предполагается, что данные парки позволят создать почти 40 тыс. рабочих мест.

Вместе с тем Федюк отметил, что за последние полгода Госинвестпроект внес уже 11 индустриальных парков в соответствующий реестр, что, по его мнению, свидетельствует об успешной реализации программы по их созданию. При этом дальнейшее развитие инновационных парков в Украине будет зависеть, в частности, от государственной поддержки обустройства инженерно-транспортной инфраструктуры.

Читайте такжеУкраина сократила освоение капинвестиций«Как показывает мировая и европейская практика, индустриальные парки требуют конкретной поддержки от государства по созданию соответствующей инфраструктуры – подведения внешних сетей, коммуникаций и т. д. Именно по такой форме создавались высокотехнологичные парки в Турции, Чехии, Словакии, Польше и в других странах», - резюмировал Федюк.

Как сообщал УНИАН, в августе межведомственная комиссия при Министерстве экономического развития и торговли приняла решение включить в реестр индустриальных парков Bionic Hill, iPark и «Кривбасс».

Справка УНИАН. Индустриальный парк — это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией.

Согласно украинскому законодательству, Госинвестпроект включает индустриальный парк в реестр индустриальных парков на основании соответствующего решения комиссии при Минэкономразвития.