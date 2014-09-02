США назвали интересные для инвестиций отрасли в Украине

Американские компании рассматривают возможности инвестирования в украинские авиастроительные предприятия, энергетику, сельское хозяйство и информационные технологии.

Об этом заявил заместитель министра торговли США по вопросам Европы и Евразии Метью Мюррей в ходе встречи с заместителем министра экономического развития и торговли Украины Анатолием Максютой, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«Наиболее интересными для американского бизнеса являются энергетика, сельское хозяйство, авиация и сектор информационных технологий», - говорится в сообщении.

В то же время, о конкретных проектах и возможных объемах инвестиций пресс-служба не сообщает.

Мюррей отметил, что для реформирования модели экономического развития Украины необходимо придерживаться курса на сближение с Евросоюзом и ратифицировать соглашение о свободной торговле с ЕС.

Читайте такжеДля трех индустриальных парков хотят привлечь более 5 млрд гривень инвестиций В свою очередь, Максюта отметил, что Украина заинтересована в расширении сотрудничества с США в торговой сфере. В частности, речь идет о расширении присутствия американских инвесторов в Украине, возможности снятия торговых ограничений, которые сегодня существуют, в том числе и антидемпинговых.

Как сообщал УНИАН, Украина активно сотрудничает с американскими компаниями в сфере аэрокосмического производства. В частности, 13 июля американский центр космических полетов успешно провел четвертый пуск ракеты-носителя «Антарес», первую ступень для которой разработало украинское госпредприятие "Южный машиностроительный завод" ("Южмаш").

В середине июля премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что российские лоббисты в США пытаются помешать украинским производителям поставлять на рынок США товар отечественной трубной промышленности. По его словам, украинское правительство будет оказывать помощь отечественным компаниям в преодолении подобных трудностей.