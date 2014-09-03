Украина заключила контракт на поставки угля из ЮАР

Правительство Украины заключило контракт на поставки 1 млн тонн угля для теплоэлектростанций из Южно-Африканской Республики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Что касается угля. Они (террористы - УНИАН) разбомбили основные шахты, из которых мы поставляли уголь на ТЭС. Правительство уже подписало соглашение на 1 млн тонн поставок угля из Южно-Африканской Республики, первый корабль грузится. Частные компании также закупают уголь", - сказал Яценюк.

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Он отметил, что импортный уголь дорогой. "Но с другой стороны мы теперь переоснастим наши котлы на ТЭС, перейдем на более дешевый уголь, и вызовы в энергетическом секторе заставят нас проводить реальную модернизацию в энергетике", - сказал глава правительства.

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