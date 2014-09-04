Гендиректор "ММК им. Ильича": Инфраструктура Мариуполя и предприятия работают стабильно
15:07, 04 сентября 2014Промышленность
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Гендиректор "ММК им. Ильича" Юрий Зинченко утверждает, что инфраструктура Мариуполя стабильно работает.
/ Инфраструктура работает стабильно /Фото: УНИАН
Об этом он написал на своей странице в соцсети. Читайте такжеПод Мариуполем слышны взрывы и выстрелы, очевидцы говорят о колонне российских танков
"Уважаемые мариупольцы и гости нашего города! Пожалуйста еще раз хочу призвать всех пользоваться информацией только из официальных источников. Боевые столкновения происходят за чертой города.Вся инфраструктура города и предприятий работает стабильно", - написал Зинченко.
По его словам, на данный момент поводов для панических настроений нет.
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