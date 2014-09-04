Гендиректор "ММК им. Ильича": Инфраструктура Мариуполя и предприятия работают стабильно

Об этом он написал на своей странице в соцсети. Читайте такжеПод Мариуполем слышны взрывы и выстрелы, очевидцы говорят о колонне российских танков

"Уважаемые мариупольцы и гости нашего города! Пожалуйста еще раз хочу призвать всех пользоваться информацией только из официальных источников. Боевые столкновения происходят за чертой города.Вся инфраструктура города и предприятий работает стабильно", - написал Зинченко.

По его словам, на данный момент поводов для панических настроений нет.