Минэкономразвития выступает за отмену налогов на импорт электромобилей

Министерство экономического развития и торговли Украины выступает за отмену налогов на импорт электромобилей, предложенную в законопроекте народного депутата Владимира Полочанинова.

Об этом на общественных слушаниях, посвященных проекту закона, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Роман Качур.

Автор законопроекта предлагает на 3 года отменить все ввозные пошлины и акцизы на электромобили. Проект предусматривает освобождение от налогообложения операций по ввозу на таможенную территорию Украины электромобилей, а также операций с подакцизными товарами по реализации легковых автомобилей, оснащенных электрическими двигателями (кроме гибридных двигателей), с числом мест для сидения не более девяти, включая место водителя.

По словам замминистра, это позволит в будущем существенно сократить дефицит платежного баланса Украины за счет снижения потребления нефтепродуктов.

"Компонент нефтепродуктов обеспечил 40% минуса нашего платежного баланса, то есть курс гривни был бы сегодня другим, если бы не значительное влияние компонента нефтепродуктов", - сказал Качур, отметив, что в прошлом году потребление нефтепродуктов в Украине составило около 20 млрд долл.

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Вместе с тем, представитель инвестиционно-консалтинговой группы "Астарта-танит" Кирилл Криволап сообщил о том, что 10% электромобилей в Украине смогли бы сократить импорт нефтепродуктов на 1,5 млрд долл. в год.

По его словам, Украина сама может наладить производство электромобилей и батарей, учитывая богатые месторождения лития в стране.

"Данное направление может означать для Украины 2-3% роста ВВП ежегодно", - сказал Криволап.

В ходе обсуждения законопроекта представители власти, импортеров и бизнеса пришли к выводу, что такая мера позволит сформировать рынок автомобилей на электрической тяге в Украине и создать минимальную инфраструктуру для подзарядки авто.

В то же время, присутствующие отметили, что для развития рынка электромобилей необходима государственная поддержка, и наиболее эффективной мерой была бы компенсация государством части стоимости электромобиля при покупке, по примеру развитых стран.

Единственными, кто выступил против законопроекта, стали представители Запорожского автомобилестроительного завода, назвав его лоббистским.

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Как сообщал УНИАН, мировые продажи электромобилей в 2013 году увеличились по сравнению с 2012 годом вдвое - до 200 тыс. штук.

В декабре 2013 года Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, наднациональный орган Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана) принял решение временно установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины на электромобили c 1 февраля 2014 года по 31 декабря 2015 года включительно.

В Украине продажи электромобилей пока не носят массового характера, на отечественных автодорогах ездят лишь несколько сотен автомобилей с электрическим двигателем.