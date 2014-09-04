После войны восток Украины придется отстраивать заново – предприниматели Донбасса

После завершения войны на востоке страны, которую начали вооруженные боевики, финансируемые Россией, Донбасс придется не просто восстанавливать, а отстраивать заново. Такое мнение на пресс-конференции в среду высказал руководитель Клуба предпринимателей Донбасса Петр Тесновский.

«Мнение наших экспертов такое: нужно забыть о восстановлении Донбасса. Нельзя восстанавливать то, что было разрушено. То, что было, восстанавливать не надо и реанимировать его не нужно. Его нужно полностью по-новому выстраивать», – считает Тесновский.

Он пояснил, что многое в Донецкой и Луганской областях было построено по устаревшим стандартам и принципам и давно нуждалось в обновлении.

«Например, если мы восстанавливаем мост, на котором было двухрядное движение с двух сторон, нужно делать его четырехрядным, решая проблему движения. Нужно готовиться к строительству хороших дорог, автострад», - считает Тесновский.

По его мнению, уже первые шаги по восстановлению Донбасса дадут неплохой толчок для развития малого и среднего бизнеса.

«Начнется восстановление – пойдут зарплаты. Пойдут зарплаты – начнет подниматься малый и средний бизнес», – сказал Тесновский.

Также руководитель Клуба предпринимателей Донбасса сообщил, что на сегодняшний день предприниматели из зоны АТО нуждаются в усиленной поддержке со стороны государства, в частности, в вопросах упрощения перерегистрации бизнеса или отсрочки уплаты налогов, а также со стороны партнеров, в том числе банков, которые ограничивают кредитные линии в связи с нестабильной ситуацией на востоке.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что на восстановление востока Украины необходимо около 8 млрд долл. По его словам, "если два месяца тому назад, когда мы освобождали Славянск, наши оценки были 8 млрд грн, я могу смело заявить, что теперь гривни можно менять на доллары, это миллиарды долларов разрушенной инфраструктуры".

С апреля на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, финансируемые Россией. Украина начала антитеррористическую операцию. В течение июля и августа украинские силовики освободили от террористов ряд городов в Донецкой и Луганской областях. Военные продолжают операцию по освобождению Донбасса от боевиков.