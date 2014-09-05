У Фирташа отобрали крупнейшие ГОКи Украины

Кабинет министров Украины обязал Министерство экономического развития и торговли Украины закрепить право хозяйствования на имущественных комплексах Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината, ранее арендованных компанией Дмитрия Фирташа «Крымский титан», за государственным предприятием «Объединенная горно-химическая компания».

Об этом говорится в постановлении правительства №406, размещенном на веб-портале Кабмина.

Согласно документу, процедура передачи имущественных комплексов двух предприятий предусматривает, что сначала они должны быть переданы Фондом государственного имущества в ведение Минэкономразвития - на основании прекращения договора их аренды частным акционерным обществом «Крымский титан».

Затем, Минэкономразвития должно передать эти предприятия в госкомпанию и одновременно предложить наиболее эффективные механизмы использования производственных мощностей, включая организационно-правовую форму такого использования. Кроме того, Минэкономразвития поручено подать предложения об объемах и источниках инвестиций в предприятия титановой отрасли.

«Государственной службе геологии и Государственной службе горного надзора и промышленной безопасности необходимо обеспечить выдачу госпредприятию «Объединенная горно-химическая компания» соответствующих лицензий и документов разрешительного характера, одновременно аннулировав такие лицензии, имевшиеся у частного предприятия «Крымский титан» или его дочерних предприятий в связи с использованием Иршанского и Вольногорского месторождений», - говорится в постановлении правительства.

Также Житомирской и Днепропетровской облгосадминистрациям предписано расторгнуть договоры аренды с «Крымским титаном» и заключить такие договоры в недельный срок с госпредприятием «Объединенная горно-химическая компания», а Минагрополитики, Госагентству по земельным ресурсам и Госагентству по лесным ресурсам предписано передать госпредприятию документацию на пользование новыми земельными участками для расширения карьеров и добыче полезных ископаемых.

Как сообщал УНИАН, в 2008-2009 годах государство уже пыталось вернуть под свой контроль Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК, однако проиграло борьбу. С приходом к власти Виктора Януковича, Дмитрий Фирташ смог без проблем продлить аренду комбинатов. Однако в начале июня 2014 года ФГИУ по поручению Кабмина уведомил компанию «Крымский титан» о намерении расторгнуть договоры аренды целостных имущественных комплексов Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината. В середине августа структуры Фирташа, намереваясь приостановить процесс возврата предприятий государству, пытались незаконно продлить аренду. По информации экс-министра промполитики Валерия Мазура, администрация предприятий заставляла рабочих под страхом увольнения ставить свои подписи под обращениями в органы власти.

По мнению политолога Тараса Березовца, контроль структур Фирташа над предприятиями химической, титановой и энергетической промышленности Украины несет риски для отечественной экономики, поскольку реально все эти активы управляются Россией, которая ведет с Украиной открытую войну.

Справка УНИАН. Иршанский ГОК (Житомирская обл.) осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн в год. Вольногорский ГМК (Днепропетровская обл.) ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.

Структуры Дмитрия Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий. Сейчас Фирташ находится под домашним арестом в Вене.