В Украине выросли цены производителей промпродукции

Цены производителей промышленной продукции в Украине в августе по сравнению с июлем 2014 года выросли на 2,6%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

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Согласно сообщению, в годовом выражении (по сравнению с августом 2013 года) цены производителей промпродукции выросли на 24,2%, с начала года (август 2014 года к декабрю 2013 года) - на 24,4%.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в июле по сравнению с июнем 2014 года выросли на 2,7%, в годовом выражении (по сравнению с июлем 2013 года) цены производителей промпродукции выросли на 22,5%, с начала года (июль 2014 года к декабрю 2013 года) - на 21,2%.

В 2013 году цены производителей промпродукции в Украине выросли на 1,7%.