В Львовской области остановлена переработка и отгрузка угля

В угольной отрасли Львовской области сложилась критическая ситуация, из-за отсутствия средств остановлена работа обогатительной фабрики Львовской угольной компании, что в свою очередь привело к прекращению переработки и отгрузки угля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облгосадминистрации, об этом говорится в обращении врио председатели ОГА Юрия Турянского к министру энергетики и угольной промышленности Юрию Продану.

«На сегодняшний день в угольной отрасли Львовской области сложилась критическая ситуация в связи с остановкой работы обогатительной фабрики ПАО «Львовская угольная компания» с 22 августа. На предприятии существует задолженность по выплате заработной платы в сумме около 10 млн грн», - говорится в письме.

Остановка работы обогатительной фабрики привела к прекращению переработки угля и отгрузки его на тепловые электростанции. Единственным источником поступления средств для ПАО «Львовская угольная компания» является обогащение угля для ГП «Львовуголь». Благодаря стабилизации работы ГП «Львовуголь» и увеличению отгрузки товарной угольной продукции на ГП «Уголь Украины» предприятие имеет заработанных и неоплаченных средств в сумме 59 млн. грн, отмечает Турянский.

«С целью стабилизации работы предприятий угольной отрасли области и снятия социальной напряженности в регионе просим поручить ГП «Уголь Украины» выделить для ГП «Львовуголь» средства», - говорится в письме председателя ОГА к Продану.

По словам Турянского, необходимая сумма составляет: 3,7 млн. грн – оплата для ПАО «Львовская угольная компания» за услуги по обогащению угля за август; 2,9 млн. грн – оплата за услуги по обогащению угля в сентябре; 10,2 млн. грн – погашение задолженности ГП «Львовуголь» за потребленную в августе электроэнергию; 20 млн. грн – первый транш для введения в действие лавы № 134 шахты «Степная».

Читайте такжеЗапасы угля на украинских ТЭС сокращаются