Россия может остаться без европейской текстильной продукции

Российские производители просят президента страны ввести эмбарго на импортные ткани. Соответствующее письмо с предложением ввести запрет на ввоз текстильной продукции из Европы президенту направил глава Ассоциации текстильщиков России (АТР) Шамхал Ильдаров, пишут «Известия».

Читайте такжеСМИ: Опубликован список российских компаний, по которым могут ударить санкции ЕСПо его словам, нецелесообразно покупать готовую текстильную продукцию из стран Евросоюза, поддерживая этим налогооблагаемую базу государств, ведущих враждебную политику по отношению к России. Кроме того, Ильдаров отмечает, что за последние 14 лет доля легкой и текстильной промышленности в РФ во внутреннем валовом продукте снизилась в 30 раз — с 12% до 0,4%. По прогнозам Ассоциации текстильщиков России, ограничение импорта должно стимулировать выход на отечественный рынок российской продукции. А также стимулировать западные компании налаживать производство в России.

Напомним, Россия ввела эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели против нее санкции. В черные списки попали мясо, молочная продукция, овощи, корнеплоды, фрукты, орехи, рыба, морепродукты и колбасы из США, Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.

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