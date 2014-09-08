ГОКи Фирташа передали Минэкономразвитию

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) передал целостные имущественные комплексы Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината в управление Министерства экономического развития и торговли, сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда госимущества.

«Фонд передал, а Минэкономразвития приняло, целостные имущественные комплексы Иршанского горно-обогатительного и Вольногорского горно-металлургического комбинатов», - говорится в сообщении ФГИУ.

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В Фонде госимущества отметили, что данная передача была сделана во исполнение соответствующего постановления Кабинета министров Украины.

В ФГИУ также напомнили, что срок действия договоров аренды Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК истек 5 сентября.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины обязал Министерство экономического развития и торговли Украины закрепить право хозяйствования на имущественных комплексах Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината, ранее арендованных компанией Дмитрия Фирташа «Крымский титан», за государственным предприятием «Объединенная горно-химическая компания». Согласно документу, процедура передачи имущественных комплексов двух предприятий предусматривает, что сначала они должны быть переданы Фондом государственного имущества в ведение Минэкономразвития - на основании прекращения договора их аренды частным акционерным обществом «Крымский титан». Затем Минэкономразвития должно передать эти предприятия в госкомпанию и одновременно предложить наиболее эффективные механизмы использования производственных мощностей, включая организационно-правовую форму такого использования.

Справка УНИАН. Фонд госимущества в июне 2014 года по поручению Кабинета министров Украины уведомил «Крымский титан», контролируемый бизнесменом Дмитрием Фирташем, о намерении не продолжать договоры аренды целостных имущественных комплексов Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК.

Иршанский ГОК (Житомирская обл.) осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн в год. Вольногорский ГМК (Днепропетровская обл.) ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.