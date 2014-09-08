В России продажи автомобилей рухнули на 26%

Авторынок РФ ускорил падение, сократившись на 25,8 процента до 172.015 штук в августе 2014 года, сообщила в понедельник Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

За восемь месяцев продажи сократились на 12,1 процента до 1,583 миллиона автомобилей.

Такой глубокий провал продаж в августе не был сюрпризом для участников рынка, считают эксперты АЕБ.

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"Недавно объявленная государственная программа по утилизации и trade-in автомобилей вселила надежду, что падение рынка может быть остановлено, - говорится в сообщении ассоциации со ссылкой на председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера. - Будет ли это так или нет, зависит от того, как быстро эта программа будет запущена".

Ассоциация, на прогнозы которой ориентируются продавцы и производители автомобилей, в середине года пересмотрела свой прогноз на 2014 год в сторону снижения, она ждет сокращения продаж на 12 процентов до 2,45 миллиона машин.

В прошлом году рынок вошел в период стагнации, сократившись на 5,5 процента до 2,78 миллиона машин, но ускорил падение в начале этого года.

Как сообщал УНИАН, Путин может оставить россиян без импортных автомобилей и лекарств. О том, что Россия может ввести дополнительные санкции, предупреждал и премьер Дмитрий Медведев. Например, возможен запрет для европейских и американских авиалиний на транзит через Россию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Также власти могут принять защитные меры в авиастроении, судостроении, автомобильной промышленности и в других отраслях, но делать это, по словам премьера, будут осмысленно, чтобы не навредить себе. «Пока это все страшилки, никаких дополнительных санкций на данный момент не готовится», — уверяет сотрудник аппарата правительства.