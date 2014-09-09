С начала АТО на Донбассе уничтожено около 600 предприятий

С начала проведения антитеррористической операции на Донбассе было уничтожено около 600 предприятий, на восстановление которых может уйти десятки миллиардов долларов. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил председатель Государственной фискальной службы Украины Игорь Билоус, передает ТСН.ua.

"396 компаний уничтожено в Донецкой области, около 200 компаний - в Луганской. Это те компании, которые восстановить быстро не удастся. Речь идет о физическом уничтожении", - сказал Билоус.

Читайте такжеНа Луганщине из-за террористов пострадало свыше 3,7 тыс. объектов инфраструктуры

По его словам, материальные потери, причиненные инфраструктуре предприятий военными действиями, являются значительными, поскольку речь идет о большом промышленном регионе.

Фактический ущерб исчисляется десятками миллиардов долларов, его можно будет оценить только после окончания военных действий. Читайте также: В Луганске боевики захватили офис предприятия и угнали 17 автомобилей Также Игорь Билоус добавил, что за август Украина недополучила из Донецкой и Луганской областей налогов на общую сумму более 900 миллионов гривен.