Продажа бывших горных комбинатов Фирташа может принести стране по $3-5 млрд

Государству необходимо предпринять реальные действия, направленные на восстановления госконтроля над Иршанским горно-обогатительным комбинатом (ИГОК) и Вольногорским горно-металлургическим комбинатом (ВГМК), считает вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав Бутко.

«Срок аренды ИГОК и ВГМК предприятием «Крымский титан» закончился. ФГИ заявил, что передал госпредприятия ИГКО и ВГМК в сферу управления Министерства экономического развития и торговли Украины. Решение правильное в силу ряда причин. Начиная с необоснованно низкой арендной платы за предприятия, которые способны генерировать суммарно прибыль в размере 350 млн. долларов в год. Продолжая отсутствием инвестиций в развитие комбинатов со стороны арендатора. Заканчивая целесообразностью проведения открытого приватизационного аукциона по продаже ИГОК и ВГМК – продажа этих предприятий может принести в государственный бюджет по 3-5 млрд. долларов за каждое, что в высшей степени существенно и актуально в крайне сложное для нашей страны время», - такое мнение высказал вице-президент Центра исследований корпоративных отношений.

Как стало известно, право хозяйствования на имущественных комплексах ИГОК и ВГМК закреплено за государственным предприятием «Объединенная горно-химическая компания». Однако, экономисты считают, что ситуация с восстановлением госконтроля над данными предприятиями пока крайне далека от завершения.

«Наивно сомневаться в том, что Group DF, владеющая контрольным пакетом акций «Крымского титана», будет всячески сопротивляться воплощению в жизнь решения, в силу которого ею был утрачен контроль над двумя высокорентабельными предприятиями. Возможно, развитие ситуации с ИГОК и ВГМК станет тестом для власти, который покажет, намерены ли ее представители отстаивать интересы государства, либо будут занимать соглашательскую позицию в отношении представителей отдельных олигархических групп. Разумеется, продажа комбинатов на открытом аукционе возможна лишь в случае отсутствия арендных обязательств, а также после реального возврата ИГОК и ВГМК в распоряжение государства» - полагает В.Бутко.

Специалисты отрасли, сформировавшие Общественную рабочую группу по вопросам решения проблем титановой отрасли Украины, полагают, что ситуация с Иршанским горно-обогатительным комбинатом и Вольногорским горно-металлургическим комбинатом влияет и на перспективы восстановления госконтроля над ПАО «Сумыхимпром», недопущение его ликвидации с последующей передачей целостного имущественного комплекса предприятия в пользу Group DF, принадлежащей бизнесмену Д.Фирташу и бывшему главе администрации президента (2010-2013 годы) С.Левочкину.

Находясь в аренде у ЧАО «Крымский титан» (контрольный пакет акций принадлежит Д.Фирташу), ИГОК и ВГМК имели статус филиалов «Крымского титана». Задолженность «Сумыхимпром» перед «Крымским титаном» сформировалась в значительной степени за поставки сырья с ИГОК и ВГМК. Результатом формирования задолженности стало доведение ПАО «Сумыхимпром» до состояния банкротства через управляемые Д.Фирташем и С.Левочкиным предприятия. Об этом заявили в своем Открытом обращении члены Общественной рабочей группы по вопросам решения проблем титановой отрасли Украины.

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«Обращение Рабочей группы опубликовано более десяти дней назад. Насколько мне известно, реакции на него со стороны большинства получателей документа - Кабмин, Генпрокуратура, МВД, Минюст - нет. Надеюсь, это связано исключительно с высоким уровнем занятости указанных госорганов вопросами силового противостояния на востоке страны и власть не планирует игнорировать призыв к наведению порядка в отрасли, предприятия которой в настоящее время находятся под контролем Д.Фирташа. Для решения проблем, возникших из-за доведения до банкротства «Сумыхимпром» и объявленной в 2012 году, но до сих пор не начавшейся санации предприятия, целесообразно восстановление государственного контроля над ИГОК и ВГМК» - считает вице-президент Центра исследований корпоративных отношений В.Бутко.

Напомним, 5 сентября ФГИ обратился в Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции с просьбой расследовать преднамеренное доведение до банкротства «Сумыхимпром», направив письмо в Генпрокуратуру с обращением относительно выявленных ФГИ фактов, которые свидетельствуют о нанесение менеджментом «Сумыхимпром» значительного экономического ущерба предприятию и содержат признаки уголовного правонарушения.