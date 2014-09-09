Украина в августе снизила производство легковых автомобилей почти в 30 раз

По данным ассоциации, производство легковых автомобилей в январе-августе уменьшилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 23 093 штук, а коммерческих - на 3%, до 1 131 единицы. Производство автобусов за отчетный период упало на 55% - до 592 штук.

В августе производство легковых автомобилей снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 28 раз - до 189 единиц, производство коммерческих автомобилей сократилось на 44% - до 153 единиц, а производство автобусов упало на 61% - до 94 единиц.

По данным «Укравтопрома», лидирующую позицию по итогам восьми месяцев в легковом сегменте украинского автопрома занимает Запорожский автомобилестроительный завод, который уменьшил производство автомобилей по сравнению с январем-августом 2013 года на 6,3% - до 10 661 легкового автомобиля.

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Лидером по производству коммерческих автомобилей за первые восемь месяцев года стал кременчугский "АвтоКрАЗ", который произвел 733 авто, что на 38,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее количество автобусов в январе-августе выпустил завод "Черкасский автобус" – 235 автобусов, что превосходит результат января-августа 2013 года на 66,7%.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский и Бориспольский автозаводы).