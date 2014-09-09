Компания, связанная с «семьей» Януковича, лишилась лицензий на недропользование

Министерство экологии и природных ресурсов Украины аннулировало ранее выданные 17 специальных разрешений на недропользование компании «Голден Деррик», связанной с «семьей» сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Минэкологии Андрей Мохник.

«Аннулированы 17 лицензий «Голден Деррик», которую связывают со Ставицким (экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким - УНИАН), входящим в окружение Януковича», - сказал Мохник.

При этом он сообщил, что аннулированные лицензии для «Голден Деррик» планируется выставить на открытые аукционы для продажи другим компаниям, которые намерены заниматься добычей полезных ископаемых.

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Как сообщал УНИАН, в конце марта генеральная прокуратура лишила компанию «Голден Деррик» шести специальных разрешений на разработку нефтегазовых месторождений.

Проведенная Генпрокуратурой проверка установила, что в 2011-2012 годах Государственная служба геологии и недр без проведения аукционов выдала «Голден Деррик» 48 спецразрешений на разработку и добычу нефтегазовых месторождений в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Согласно проверке, 26 решений принято при отсутствии предусмотренных законом документов. Еще по 16 участкам, предоставленным в пользование компании, на протяжении двух лет не уплачено в бюджет более 5 млн грн за геологическую информацию, которая необходима для использования полезных ископаемых

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий объявлен в розыск в рамках расследования деятельности скандального бизнесмена, главы холдинга ВЕТЭК Сергея Курченко.