ФГИ: Фирташ не может претендовать на долю возвращенных государству ГОКов

Компания «Крымский Титан», входящая в Group DF Дмитрия Фирташа, которой правительство отказалось продлевать договор аренды Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината, не может претендовать на долю в имуществе этих предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности Фонда государственного имущества Дмитрий Парфененко, который отметил, что Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК находятся в оперативном управлении государства.

Я обращаю внимание, что никаких официальных разрешений Фонд госимущества как бывший арендодатель на осуществление инвестиций не давал.

Он подчеркнул, что, согласно нынешнему законодательству, все имущественные права на активы предприятий, возвращенных в управление государства, являются его собственностью.

«То есть в соответствии с действующими нормативами арендатор не вправе претендовать на любые компенсации», - добавил глава ФГИ.

Кроме того он сообщил, что «Крымский Титан» был своевременно уведомлен о нежелании правительства продлевать договор аренды вышеуказанных предприятий за три месяца до завершения срока аренды. При этом арендатор четыре раза не пускал на предприятия инвентаризационную комиссию, которая прибыла туда для проверки сохранности имущества.

Ранее сообщалось, что 5 сентября Кабмин вернул в госсобственность Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, арендованные компанией «Крымский Титан» бизнесмена Дмитрия Фирташа, которые при прибыли минимум в 1 млрд грн приносили государству доходов только на 100 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, в 2008-2009 годах государство пыталось вернуть под свой контроль Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК, однако проиграло борьбу. С приходом к власти Виктора Януковича, Дмитрий Фирташ смог без проблем продлить аренду комбинатов. Однако в начале июня 2014 года ФГИУ по поручению Кабмина уведомил компанию «Крымский Титан» о намерении расторгнуть договоры аренды целостных имущественных комплексов Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината. В середине августа структуры Фирташа, намереваясь приостановить процесс возврата предприятий государству, пытались незаконно продлить аренду. По информации экс-министра промполитики Валерия Мазура, администрация предприятий заставляла рабочих под страхом увольнения ставить свои подписи под обращениями в органы власти.

По мнению политолога Тараса Березовца, контроль структур Фирташа над предприятиями химической, титановой и энергетической промышленности Украины несет риски для отечественной экономики, поскольку реально все эти активы управляются Россией, которая ведет с Украиной открытую войну.

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Справка УНИАН. Иршанский ГОК (Житомирская обл.) осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн в год. Вольногорский ГМК (Днепропетровская обл.) ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.

Структуры Дмитрия Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий. Сейчас Фирташ находится под домашним арестом в Вене.