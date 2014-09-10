Порошенко хочет сделать оборонно-промышленный комплекс локомотивом экономики

Президент Украины Петр Порошенко считает, что в связи со сложившейся ситуацией, оборонно-промышленный комплекс страны может стать локомотивом отечественной экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время сегодняшнего расширенного заседания Кабинета министров Украины.

“Украинское государство сделает все возможное для того, чтобы сегодня обеспечить украинских военных всем необходимым. Мы будем удовлетворять все потребности и в оружии, и в технике, и в деньгах, как бы трудно не было”, - сказал Порошенко.

Он заметил, что ожидает от правительства предложений по созданию системы обеспечения украинских военных всем необходимым для повышения уровня их боеспособности.

“Нет никакого сомнения, что потребности армии следует определять не по устаревшим нормам снабжения, по пожелтевшим бумажкам и инструкциями, а по потому, что реально сегодня необходимо бойцам и подразделениям в зоне АТО, конкретному солдату, конкретной бригаде, батальону, взводу, роте”, - сказал президент.

“Война очень негативно влияет на нашу экономику, и экономика без реформ слишком слаба, чтобы гарантировать победу. Чтобы разорвать этот круг, мы должны ускорить реформы. И могу сказать, что мы с правительством и руководством парламента сделаем все возможное, чтобы ускорить реформирование, которого страна уже заждалась”, - подчеркнул Порошенко.

“Нет худа без добра — учит народная мудрость. И поскольку военная угроза, к сожалению, сейчас носит долговременный характер, насущные потребности обороны Украины могут сделать военно-промышленный комплекс одним из локомотивов отечественной экономики”, - подчеркнул глава государства.