Продажи новых легковых автомобилей в Украине упали вдвое

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-августе упали на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 71 011 штук, сообщили УНИАН в пресс-службе ассоциации «Укравтопром».

Продажи новых легковых автомобилей в августе снизились по сравнению с июлем на 8%, а по сравнению с августом 2013 года – упали на 71% - до 6 402 единиц.

В пресс-службе отметили, что в легковом сегменте новые автомобили охватили 95% продаж.

В сообщении также сказано, что всего за восемь месяцев в Украине продано 73 519 новых и подержанных легковых автомобилей, что на 51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным "Укравтопрома", лидером легкового авторынка в августе 2014 года стала японская Toyota, реализовавшая 876 автомобилей, что на 46,7% меньше, чем в августе 2013 года. На втором месте – корейский Hyundai - 477 автомобилей, падение по сравнению с августом 2013 года составило 69,2%. Далее расположились отечественный ЗАЗ (-73%), французский Renault (-66,5%) и немецкий Volkswagen (-65,1%).

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Как сообщал УНИАН, продажи новых автомобилей по итогам 2013 года заняли две трети от общего объема первичного авторынка и составили 232,894 тыс. единиц. Из них легковых автомобилей продано 213,322 тыс. штук, коммерческих – 16,393 тыс., автобусов – 3,179 тыс.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.