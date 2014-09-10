Украинская компания покупает обанкротившийся латвийский метзавод за 107 млн евро

Украинская металлоломная компания «КВВ групп» получила право на покупку обанкротившегося металлургического комбината «Лиепаяс металургс» (Латвия) за 107 млн евро, сообщил УНИАН источник в компании.

По его словам, «КВВ групп» намерена возобновить производство на предприятии до конца текущего года. В тоже время он сообщил, что купить комбинат намерена была компания United Group (принадлежит российскому бизнесмену Игорю Шамису), однако ее предложение было менее привлекательным.

Кроме того, информацию о покупке латвийского предприятия не опроверг соучредитель «КВВ групп» Евгений Казьмин. Отвечая на вопрос УНИАН о месте презентации сделки по приобретению метзавода, он сказал: «Она будет происходить в Риге».

Кузьмин также сказал, что вся более детальная информация о сделке будет обнародована в течении одной-двух недель.

Справка УНИАН. «Лиепаяс металургс» - крупнейшее промышленное предприятие Латвии, а также одно из старейших предприятий страны, которое ведет свою историю с 1882 года. Главная продукция предприятия - стальной арматурный прокат для армирования железобетонных конструкций.

"КВВ групп" (г. Киев) создана в октябре 2010 года, ее основным владельцем является британская Gefest Investments Limited. Основные направления деятельности компании - переработка металлолома, строительство и металлургия. Владельцы компании - Валерий Кришталь и Евгений Казьмин.