В интересах государства необходимо сменить комитет кредиторов «Сумыхимпрома» - юрист

Назрела необходимость смены комитета кредиторов ПАО «Сумыхимпром», почти 100% акций которого принадлежит государству.

Такое мнение высказал юрист по корпоративному праву Александр Щербань, комментируя обращение Фонда государственного имущества Украины в Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции с просьбой расследовать преднамеренное доведение «Сумыхимпром» до банкротства менеджментом предприятия.

«Актуальность смены комитета кредиторов возросла, в том числе связи с результатами проведенного государственного аудита деятельности предприятия, результаты которого указывают на высокую вероятность преднамеренного доведения до банкротства ПАО «Сумыхимпром» менеджментом химического концерна, который, как известно из публикаций в СМИ, контролируется предпринимателем Дмитрием Фирташем. В пользу данной точки зрения свидетельствует продажа продукции «Сумыхимпромом» по заниженным ценам, странное с точки зрения логики приобретение предприятием продукции, аналогичной той, которую «Сумыхимпром» производит. Приведенные факты зафиксированы госаудитом, они содержатся в письме ФГИ в адрес Генпрокуратуры и Минюста. Сложно интерпретировать данную информацию иначе, нежели преднамеренное доведение «Сумыхимпрома» до банкротства, том числе в связи с убыточной деятельностью предприятия в отдельные года, фиксируемой на фоне резкого роста объема дохода», - считает юрист.

При этом, как отмечает Александр Щербань, в состав комитета кредиторов «Сумыхимпрома» вошли преимущественно представители подконтрольной Д.Фирташу DF Group или структуры, аффилированные с ближайшими деловыми партнерами этого бизнесмена – ООО «КУА «Промышленные инвестиции», банк «Надра», ООО «Синтез Ресурс», ЧАО «Крымский Титан», Ostсhem International GmbH, которые получили пять из шести мест в комитете кредиторов «Сумыхимпром».

Представителю государства, которому принадлежит почти 100% акций ПАО «Сумыхимпром», как и представителям банков-кредиторов, которым предприятие должно около 1,2 млрд. грн., места в комитете кредиторов места не нашлось. Возглавляет комитет кредиторов «Сумыхимпрома» генеральный директор предприятия И.Лазакович, который, судя по результатам госаудита, непосредственно причастен к доведению химического концерна до состояния банкротства. Таким образом, процедуру банкротства и санации предприятия возглавляют и осуществляют лица, действия которых стали причиной банкротства ПАО «Сумыхимпром». Об этом шла речь в открытом обращении Общественной рабочей группы по вопросам решения проблем титановой отрасли Украины.

«Зная историю вопроса, сложно предположить, что ныне существующий комитет кредиторов ПАО «Сумыхимпром» намерен учитывать интересы государства. Нынешний состав этого органа будет отстаивать интересы DF Group, которые, возможно, состоят в максимальном затягивании процедуры санации, конечной целью чего может быть ликвидация «Сумыхимпрома», как юридического лица, с последующей передачей целостного имущественного комплекса предприятия под контроль DF Group», - предполагает юрист.

Важность приобретает и необходимость выработки реалистичной позиции ФГИ по вопросу плана санации «Сумыхимпрома». «Фонд настаивает на доработке плана санации. Однако, необходимо понимать, что до тех пор пока комитет кредиторов ПАО «Сумыхимпром», его руководитель, как и распорядитель имущества предприятия, подконтрольны DF Group, бессмысленно ожидать подготовки качественного плана санации. Не вызывает сомнения острая необходимость смены комитета кредиторов ПАО «Сумыхимпром», введение в его состав представителей государства и банков-кредиторов, назначения на должность председателя комитета кредиторов лица, которое не будет подконтрольно бизнес группе Фирташа-Левочкина» - считает Александр Щербань.

Напомним, 22 августа 2014 года общественная рабочая группа по вопросам решения проблем титановой отрасли Украины направила открытое письмо с призывом к Генпрокуратуре и Министерству внутренних дел обратить внимание на необходимость привлечения к ответственности лиц, причастных к намеренному доведению до банкротства ПАО «Сумыхимпром». Уже 26 августа 2014 года Фонд госимущества направил письмо в Генпрокуратуру Украины и Министерство Юстиций с обращением относительно выявленных фондом фактов, которые могут свидетельствовать о нанесение значительного экономического ущерба ПАО «Сумыхимпром» и с просьбой расследовать преднамеренное доведение до банкротства ПАО «Сумыхимпром». Напомним, что в своем письме Общественная рабочая группа рекомендовала провести тщательную проверку фактов, свидетельствующих о доведении ПАО «Сумыхимпром» до банкротства организованной группой лиц во главе с Фирташем Д. и Левочкиным С. с участием председателя правления ПАО «Сумыхимпром» Лазакович И.В., других должностных лиц ПАО «Сумыхимпром», а также должностных лиц ООО «КУА «Промышленные инвестиции », ООО «Синтез Ресурс», ЗАО «Крымский Титан», Иршанский ГОК, Вольногорский ГМК, Ostchem International GmbH, Ostchem Germany GmbH и других, и при наличии оснований привлечь виновных к уголовной ответственности.