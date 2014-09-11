На строительство и модернизацию шахт выделят 180 млн гривень

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о выделении 180 млн грн на строительство и модернизацию угольных и торфодобывающих предприятий за счет сокращения на эту сумму государственных дотаций шахт, перераспределив расходы Министерства энергетики и угольной промышленности на 2014 год.

Об этом говорится в указе №1652-VII опубликованном на сайте президента.

Это касается содержания общешахтных объектов строящейся шахты №10 «Нововолынская» и расходов на охрану поверхностных объектов незавершенного строительства (башенные копры, вентиляционные установки главного проветривания и прочее).

Целью данного закона является обеспечение своевременных и полных расчетов с подрядными предприятиями за выполненные работы и оказанные услуги, а также выплаты заработной платы работникам подрядных организаций.

На поддержку государственных угледобывающих предприятий в 2014 году планировалось направить 12,168 млрд грн. При этом средства на строительство и техническое переоснащение шахт в бюджете не предусматривались.

Таким образом в бюджете на 2014 год расходы на поддержку госшахт уменьшатся до 11,988 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Минэнергоугля планирует за 5 лет сделать государственные угольные предприятия прибыльными, в то время как в этом году на покрытие их убытков планируется потратить более 12 млрд грн.

По его словам, это станет возможным благодаря обязательной продаже угля, добытого на госшахтах, через госпредприятие «Уголь Украины», тогда как в 1-м квартале этого года и ранее он реализовывался через посредников и вследствие этого убытки угольных предприятий только росли.

При этом СМИ связывают этих посредников с окружением бывшего президента Украины Виктора Януковича. При цене тонны угля в 400 грн, после перепродажи через несколько компаний его стоимость увеличивалась до 1 тыс. грн. Таким образом, 600 гривень оседало в "карманах" окружения Януковича.

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Справка УНИАН. Государственные угольные шахты Украины за 2013 год увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 27% - до 15,128 млрд грн по сравнению с 11,955 млрд грн убытков за 2012 год.