Фирташ, несмотря на решение Кабмина, отказывается возвращать ГОКи государству

Компания «Крымский Титан», входящая в Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, отказывается подчиняться решению правительства Украины о возврате в государственную собственность Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината, срок аренды которых закончился 5 сентября, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, «Крымский Титан» продолжает считать себя арендатором вышеуказанных предприятий даже после окончания срока аренды, поскольку в компании не получали и не подписывали никаких документов о передаче предприятий государству.

«Таким образом, согласно действующему законодательству Украины, факта передачи целостных имущественных комплексов (двух предприятий – УНИАН) не было. Все заявления чиновников о возвращении ЦИК этих предприятий государству являются неправдивыми и преждевременными», - подчеркивают в компании Фирташа.

Также в компании считают, что государственные органы не имеют права заниматься передачей ранее сданных в аренду предприятий.

«На сегодняшний день никакой государственный орган страны не имеет права осуществлять процедуру передачи Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК государству», - заявляют в «Крымском Титане».

Кроме того в компании говорят, что выполненная Фондом госимущества инвентаризация вышеуказанных предприятий проводилась с нарушением процедуры, предусмотренной законодательством, поэтому «Крымский Титан» не участвовал в процессе этой инвентаризации.

Ранее сообщалось, что 5 сентября Кабмин вернул в госсобственность Иршанский ГОК и Вольногорский ГМК, арендованные компанией «Крымский Титан», которые при прибыли минимум в 1 млрд грн приносили государству доходов только на 100 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября и. о. главы Фонда госимущества Дмитрий Парфененко сообщил, что «Крымский Титан» препятствует проведению инвентаризации на предприятиях, что вызывает подозрения о сохранности их имущества.

Он сообщил, что бывший арендатор через суд поставил под сомнение законность инвентаризации. В постановлениях суда предварительная инвентаризация названа незаконной, а также есть запрет для ФГИ и других органов власти проводить инвентаризацию. В то же время Парфененко подчеркнул, что правительство и ФГИ действуют исключительно в правовом поле и в ближайшее время на Вольногорском ГМК и Иршанском ГОКе начнется фактическая инвентаризация.

Напомним, структуры Фирташа арендуют Вольногорский ГМК и Иршанский ГОК с 2004 года. В 2008-2009 годах государство пыталось вернуть их под свой контроль, однако проиграло борьбу. С приходом к власти Виктора Януковича, Дмитрий Фирташ смог без проблем продлить аренду комбинатов.

Однако в начале июня 2014 года ФГИУ по поручению Кабмина уведомил компанию «Крымский Титан» о намерении расторгнуть договоры аренды целостных имущественных комплексов Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината.

В середине августа структуры Фирташа, намереваясь приостановить процесс возврата предприятий государству, пытались незаконно продлить аренду. По информации экс-министра промполитики Валерия Мазура, администрация предприятий заставляла рабочих под страхом увольнения ставить свои подписи под обращениями в органы власти.

По мнению политолога Тараса Березовца, контроль структур Фирташа над предприятиями химической, титановой и энергетической промышленности Украины несет риски для отечественной экономики, поскольку реально все эти активы управляются Россией, которая ведет с Украиной открытую войну.

Справка УНИАН. Иршанский ГОК (Житомирская обл.) осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн в год. Вольногорский ГМК (Днепропетровская обл.) ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.

Структуры Дмитрия Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий. Сейчас Фирташ находится под домашним арестом в Вене.