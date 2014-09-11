В Кабмине подсчитали, что дефицит угля до конца года составит 5 млн тонн

Дефицит угля в Украине по итогам года составит не менее 5 млн тонн, заявил в ходе брифинга в Киеве вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы имеем дефицит угля до конца года приблизительно 5 млн тонн», - сказал Гройсман.

Однако он напомнил, что Минэнергоугля занимается замещением отечественного угля, добыча которого сейчас затруднена из-за событий на юго-востоке, импортным из ЮАР, Австралии и Новой Зеландии. «Есть предварительные контракты, по которым уже начинаются поставки», - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что правительство Украины заключило контракт на поставки 1 млн тонн угля для теплоэлектростанций из Южно-Африканской Республики. Он отмечал, что импортный уголь дорогой, но вызовы в энергетическом секторе заставят Украину проводить реальную модернизацию в энергетике.

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Годовой объем потребления угля в Украине составляет порядка 35-38 млн тонн. Украинские теплоэлектростанции в 2013 году снизили потребление угля по сравнению с 2012 годом на 1,6% - до 37,642 млн тонн.