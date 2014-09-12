На подконтрольных боевикам территориях Донбасса остановилось 70% шахт

14:12, 12 сентября 2014
Промышленность
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Основные причины - отсутствие электроснабжения, затопление и повреждение железнодорожных путей из-за обстрелов и взрывов, осуществленных боевиками.

Боевики уничтожают экономику Донбасса / Фото УНИАН

В Донецкой области на территориях, подконтрольных боевикам, остановилось 70% шахт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

"На территории, временно оккупированной террористами, в Донецкой области остановились 70% шахт. Основная причина - это отсутствие электроснабжения, затопление и повреждение железнодорожных путей из-за обстрелов и взрывов, осуществленных боевиками", - сказал Лысенко.

По его словам, сбои имеются и в работе металлургических предприятий. "В целом на территориях, временно контролируемых боевиками, остановилось большинство предприятий", - отметил Лысенко.

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Он также сообщил, что в Донецкой области усложнена доставка товаров между населенными пунктами, также уменьшается количество продуктов питания в местных магазинах.

Лысенко заявил, что в Макеевке боевики вынуждают пациентов травматологической больницы оплачивать лечение своих раненых.

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