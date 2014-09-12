На Донбассе полностью остановлена химическая промышленность, малый и средний бизнес – Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Владимир Гройсман на встрече с иностранными инвесторами и представителями стран ЕС.Читайте такжеВ Донецкой области из-за боевых действий происходит затопление шахт – ОГА

«Мы имеем предварительные оперативные данные о последствиях произошедших разрушений. По направлениям: металлургия – 45% снижения, угольная промышленность – 51%. Остановлена полностью химическая промышленность и по доступным цифрам 55% снижения по машиностроению, - сообщил Гройсман. - Значительный процент градообразующих предприятий … остановлены сегодня, часть из них не работает вообще. Снизили свою экономическую активность порядка 80-90% малого и среднего бизнеса».

По его словам, правительство создало ряд групп экспертов, которые проводят оценку убытков на востоке.

Также он сообщил, что уже удалось восстановить 407 домов, почти 100 объектов системы энергоснабжения, 41 объект образования и некоторые объекты здравоохранения и торговли.Читайте такжеБоевики захватили компрессорную станцию газопровода в Луганской области

При этом министр отметил, что на сегодняшний день неотложного восстановления требует более 4 тыс. объектов на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам правительства Украины, на восстановительные работы на востоке страны потребуется порядка 11,8 млрд грн. Из-за действий террористов и в ходе АТО пострадало примерно 11 тыс. объектов.