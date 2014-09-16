В России начался спад промпроизводства

Промышленное производство в РФ в августе перестало расти в годовом выражении, а к предыдущему месяцу сократилось на 0,6 процента с исключением сезонных факторов, сообщает Reuters со ссылкой на Росстат.

При этом опрошенные Reuters аналитики ожидали рост на 1,2 процента.

Месяцем ранее, в июле, промпроизводство в годовом выражении увеличилось на 1,5 процента, а с исключением сезонных и календарных факторов - на 0,5 процента к июню. С начала года промпроизводство выросло на 1,3 процента в основном из-за эффекта низкой базы прошлого года, когда по итогам восьми месяцев промпроизводство сократилось на 0,1 процента.

Минэкономики РФ рассчитывает, что в текущем году рост промпроизводства составит 1,7 процента.

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В августе основное падение пришлось на обрабатывающие отрасли. К августу прошлого года производство в этих отраслях сократилось на 0,6 процента после роста на 2,4 процента в июле. К июлю промпроизводство упало на 1,2 процента после роста на 2,3 процента месяцем ранее.

Добыча газа в августе упала на 11,9 процента в годовом выражении. Выпуск легковых автомобилей рухнул на 38,3 процента.