США разработали программу полного снятия зависимости от России в космической сфере

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (НАСА) намерено впредь стать полностью независимым от России в сфере космоса, передает DW.

Так, начиная с 2017 года Вашингтон планирует самостоятельно отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Читайте такжеВ США успешно запустили ракету "Антарес", созданную с участием УкраиныПодробности возрождения собственной программы пилотируемых полетов в космос изложил глава НАСА Чарльз Болден на пресс-конференции, которая состоялась вечером 16 сентября на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Читайте такжеРоссия в отместку за санкции США угрожает отказаться от эксплуатации МКССогласно сообщению Болдена, контракт на строительство нового космического корабля для доставки американских астронавтов на МКС получат компании Boeing и SpaceX. Общая стоимость работ по созданию аппаратов оценивается в 4,2 миллиарда долларов для Boeing и в 2,6 миллиарда для SpaceX.

После того как НАСА завершило программу пилотируемых космических полетов в 2011 году, США полностью зависели от России в вопросе доставки членов экипажа на МКС. Полет одного астронавта на российской ракете "Союз" стоит около 70 миллионов долларов. "С первого дня администрация Обамы дала понять, что величайший народ на Земле не должен находиться в зависимости от других народов в деле освоения космоса", - сказал Чарльз Болден.