Немецкий Opel сокращает производство в России

Немецкий автомобильный концерн Opel сокращает производство в России и увольняет 500 сотрудников.

Такое заявление прозвучало в главном офисе "дочки" американского концерна General Motors в Рюссельсгаймі, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на Reuters.

Завод в Санкт-Петербурге будет работать только в одну смену. Работникам, которые подпадают под сокращение, предложат материальное возмещение.

"Еще в прошлом году Россия была нашим третьим по величине рынком сбыта после Великобритании и Германии. Но сейчас этот рынок переживает серьезные потрясения", - прокомментировал такое решение глава Opel Карл-Томас Нойманн.

Читайте такжеВ России признали, что санкции надолго остановят рост экономики страны

Напомним, что в конце августа в General Motors сообщили о приостановке конвейера в Санкт-Петербурге с 22 августа по 12 сентября, а также с 29 сентября по 3 октября и с 10 октября по 29 октября. Эти меры связаны с неблагоприятной ситуацией на российском автомобильном рынке, заявили тогда в концерне.