Украина может получить $8-12 млрд от приватизации титановых предприятий – эксперты

Украина в случае восстановления полного контроля над предприятиями титановой отрасли, которыми сейчас управляет менеджмент Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, может получить 8-12 млрд долл. в бюджет от продажи этих предприятий на открытых аукционах.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор компании «Аналитическая группа Da Vinci AG» Анатолий Баронин.

«По оценкам, продажа предприятий на открытых приватизационных аукционах позволит привлечь в государственный бюджет от 8 до 12 млрд долл.», - сказал Баронин.

Он рассказал, что в список предприятий титановой отрасли входят: Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), "Сумыхимпром", Вольногорский горно-металлургический комбинат, Иршанский горно-обогатительный комбинат и «Крымский Титан».

При этом Баронин отметил, что для приватизации предприятий государству необходимо восстановить полный контроль над ранее арендованными Group DF предприятиями (Иршанский и Вольногорский комбинаты), а также расследовать законность продажи группе «Крымского Титана» и передачу контроля управления над ЗТМК и «Сумыхимпромом».

«Возвращение активов в госсобственность является важным не только с точки зрения будущей продажи, но следует также учитывать то, что контроль над этими предприятиями был получен бизнесменом Фирташем далеко не легитимным путем и при активном участии представителей прошлой власти», – отметил эксперт.

По его словам, претендовать на эти активы могут две мировые компании – австралийско-британская Rio Tinto и китайская Baoji Titanium, которые располагают значительными средствами для их покупки и модернизации. При этом, по словам Баронина, для привлечения в титановую отрасль крупных компаний продажу нужно организовать на честных открытых аукционах, чтобы не было элементов коррупционности, которые позволяют приватизировать предприятия под конкретного покупателя.

С его мнением согласился присутствовавший на пресс-конференции вице-президент Центра исследования корпоративных отношений Вячеслав Бутко. Он подтвердил потенциальную возможность получения в госбюджет до 12 млрд долл. в случае продажи предприятий титановой отрасли на открытых аукционах при условии, что единственным критерием определения победителя будет наивысшая из цен, предложенных участниками аукциона. При этом Бутко подчеркнул, что государство может оставить предприятия титановой отрасли в своей собственности, однако оно не располагает средствами для их развития, а чиновники не доказали свою управленческую эффективность.

«Еще шотландский экономист Адам Смит писал: «Государство – худший собственник». К сожалению, в случае с Украиной это подтверждается», – отметил Бутко.

Управляющий партнер Da Vinci AG Андрей Колпаков рассказал, что Украина входит в десятку стран с запасами и мощностями по переработке титанового сырья, однако из-за неэффективного управления предприятиями за последние несколько лет потеряла значительную долю продаж на мировом рынке.

Как сообщал УНИАН, компания «Крымский Титан», входящая в Group DF, отказывается подчиняться решению правительства Украины о возврате в государственную собственность Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината, срок аренды которых истек 5 сентября.

По мнению политолога Тараса Березовца, контроль структур Фирташа над предприятиями химической, титановой и энергетической промышленности Украины несет риски для отечественной экономики, поскольку реально все эти активы управляются Россией, которая ведет с Украиной открытую войну.

Справка УНИАН. Иршанский ГОК (Житомирская обл.) осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн в год. Вольногорский ГМК (Днепропетровская обл.) ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.

Запорожский титано-магниевый комбинат – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках.

«Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

Структуры Дмитрия Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий. Сейчас Фирташ находится под домашним арестом в Вене.