Спад промпроизводства в Украине ускорился до 21,4%

Спад промышленного производства в Украине в августе 2014 года по сравнению с августом 2013 года ускорился почти вдвое - до 21,4% с 12,1%, зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

По информации Госстата, по сравнению с июлем 2014 года спад промпроизводства ускорился до 12,7% с 2,2%, зафиксированных в июле по сравнению с июнем 2014 года.

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В январе-августе текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спад промпроизводства ускорился до 7,8% с 5,8%, зафиксированных в январе-июле.

Рост производства в августе 2014 года по сравнению с августом 2013 года по отраслям промышленности зафиксирован только в производстве фармацевтических продуктов и препаратов – на 8,7%.

Остальные отрасли показали падение, в том числе, наибольший спад в добыче каменного и бурого угля – на 60,4%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 50,2%, машиностроении – на 31%, производстве мебели и другой продукции – на 30,8%, металлургии – на 30%, химической промышленности - на 19,6%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – на 17,3%, добыче металлических руд – на 14,96%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 14,8%, текстильном производстве – на 14,2%.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в июле 2014 года по сравнению с июлем 2013 года ускорился более чем вдвое - до 12,1%, по сравнению с июнем - до 2,2%, в январе-июле - до 5,8%.

По итогам 2013 года спад промпроизводства составил 0,5%, по итогам 2012 года — также 0,5%, в то время как в 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.